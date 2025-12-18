Russland Präsident Wladimir Putin werde in Versuchung geraten, noch grössere Teile der Ukraine zu erobern, wenn es dieser an Geld fehle, sagte Selenskyj ukrainischen Medienberichten zufolge. «Er versteht, dass wir schwächer und verwundbarer sein werden.» Putin scheine zwar derzeit keinen diplomatischen Ausweg aus dem Krieg zu wollen. Ein drohender Verlust des Geldes könne aber ein Signal sein, ihn an den Verhandlungstisch zu bringen, sagte Selenskyj.
Die EU-Kommission plant, ein in Europa blockiertes Milliardenvermögen der russischen Zentralbank für Kredite an die Ukraine zu nutzen. Belgien, wo ein Grossteil des Geldes liegt, Italien und andere Länder befürchten dabei aber zu hohe Risiken. Die EU-Mitgliedsstaaten hoffen, in der Frage auf ihrem Gipfel in Brüssel eine Einigung zu erzielen./fko/DP/jha
(AWP)