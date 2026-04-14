«Der Grossteil der Waffen, die die Ukraine für verschiedene Operationen nutzt - von Schlägen gegen das Hinterland über die Kämpfe an der Front bis hin zur Flugabwehr - wird heute in der Ukraine produziert», sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz in Berlin. Dabei seien die ukrainischen Produktionskapazitäten doppelt so gross. «Uns fehlt einfach das Geld, doch zum Teil haben wir heute darüber gesprochen», sagte Selenskyj.