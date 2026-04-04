Bei einem Besuch in der Türkei hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan unter anderem die Situation im Nahen Osten besprochen. «Wir haben neue Schritte bei der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich vereinbart», teilte Selenskyj anschliessend auf sozialen Netzwerken mit. Ohne konkretere Angaben schrieb der Staatschef von einer ukrainischen Unterstützung mit «Expertise, Technologie, Erfahrung».