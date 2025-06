Blumen für die Opfer des russischen Luftangriffs auf Kiew

Selenskyj legte am Donnerstag Blumen an dem zerstörten Kiewer Wohnblock nieder, in dem zwei Tage zuvor 23 Menschen durch einen russischen Raketentreffer getötet worden waren. Insgesamt kamen etwa 30 Menschen durch Luftangriffe auf Kiew und andere Städte ums Leben. «Das ist vorsätzlicher Terror, wie ihn die russische Armee unter Putin überall betreibt», sagte Selenskyj./fko/DP/stk