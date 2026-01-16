Selenskyj hatte zuletzt mitgeteilt, ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land sei «im Grunde bereit» zur Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit Trump. Seit Wochen laufen von Trump angestossene Verhandlungen über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die amerikanische Seite spricht dabei einerseits mit der Ukraine und europäischen Verbündeten, andererseits mit Moskau. Direkte Friedensverhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien gibt es derzeit nicht.