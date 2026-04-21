Selenskyj telefonierte nach eigenen Angaben mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa und betonte, dass die Ukraine alle Forderungen erfüllt habe und nun dringend das Geld brauche. «Diese Mittel werden nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa stärken», sagte er. Das Land will den Grossteil des Geldes für den Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg nutzen.