Russland greift sein Nachbarland weiter aus der Luft an

Auch am Montag gingen die Angriffe weiter. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb bei Telegram, dass das Dach eines Perinatalzentrums (zur Versorgung unter anderem von Schwangeren und Frühgeburten) in Sumy durch einen russischen Angriff Feuer gefangen habe. Zum Zeitpunkt des Schlags hätten sich 11 Kinder, 35 Patienten und 120 Mitarbeiter dort befunden. Sie retteten sich demnach alle in einen Schutzraum.