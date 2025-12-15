Treffen mit Klöckner und Merz

Der ukrainische Präsident will später auch mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und mit Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) Gespräche führen. Zusammen mit Merz will er zudem am 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum teilnehmen. Am Abend soll es dann in Berlin ein europäisches Spitzentreffen geben, zu dem unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer erwartet werden.