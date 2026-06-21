«Die Russen stellen den Krieg nicht ein, obwohl alle diesbezüglichen Vorschläge konkrete Formate und realistische Möglichkeiten darstellen», sagte er. «Alles liegt ihnen schon lange auf dem Tisch.» Kremlchef Wladimir Putin müsse sich nur für Diplomatie und einen normalen Frieden entscheiden. Der Vorschlag Kiews für ein Treffen an Putin für ein direktes und ehrliches Gespräch im Format Ukraine-Russland mit Unterstützung der Partner der Ukraine bleibe weiterhin gültig.