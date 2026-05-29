Kiew erwartet weiteren Schritt Richtung EU

Selenskyj sprach auch mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) über Russlands Vorbereitungen. Bei dem Telefonat sei es ausserdem um die EU-Integration der Ukraine gegangen. «Wir erwarten, dass schon im Juni das erste Cluster eröffnet werden wird», schrieb Selenskyj bei Telegram. Das sei gerecht, die Ukrainer hätten es verdient, führte er aus. «Österreich unterstützt die Öffnung des Cluster im Rahmen des klar leistungsbasierten Prinzips. Insofern ist für uns auch klar, dass es keine Abkürzung oder Überholspur auf dem Weg in die EU gibt», sagte die aussenpolitische Sprecherin von Stocker.