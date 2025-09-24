Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unter anderem wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen vor dem «zerstörerischsten Wettrüsten der Menschheitsgeschichte» gewarnt. Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten, sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen.