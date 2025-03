Auf eine 30-tägige umfassende Waffenruhe, wie von Trump gewünscht, hatte Putin sich in dem Gespräch am Dienstag nicht eingelassen. Er machte erneut zur Bedingung, dass dafür ausländische Militärhilfen für die Ukraine gestoppt werden müssten. Selenskyj widersprach dem in Helsinki: «Russland will, dass die Partner uns nicht helfen, denn das schwächt die ukrainischen Positionen.»