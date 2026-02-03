Vergangene Nacht hat Moskau nach Ansicht Kiews mit Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Energieanlagen gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe verstossen. «Wir finden, dass dieser russische Angriff tatsächlich gegen die getroffenen Vereinbarungen verstiess. Es muss dafür Folgen geben», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew.