Unabhängig von den Plänen Moskaus wehre sich die Ukraine weiter mit immer neuen Waffen. Auch wenn die Ukraine in über vier Jahren Krieg von den USA weniger Waffen erhalten habe, als vor kurzem in Nahost verbraucht worden seien, stehe das Land nicht wehrlos da. «Wir haben gelernt, wie man lebt und überlebt», sagte Selenskyj. «Wir wollen nicht einfach still sterben.»