Putin nur bei endgültiger Regelung zu Treffen bereit

Eine Bestätigung aus den G7-Ländern für einen Vorstoss Selenskyjs gab es nicht. Die Äusserungen dürften auch dazu gedacht sein, den Kreml unter Druck zu setzen. Ein Treffen mit Putin wäre kurzfristig kaum zu organisieren gewesen. Der Kremlchef hat immer betont, dass er sich mit Selenskyj nur in Moskau oder bei einer endgültigen Regelung des Konflikts treffen werde - davon sind beide Seiten nach mehr als vier Jahren des russischen Angriffskriegs weit entfernt.