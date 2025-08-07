Zweitens müsse der von US-Präsident Donald Trump angestossene Gipfel so angelegt sein, «damit das Treffen zu einem wirklich dauerhaften Frieden führen kann». Die Ukraine habe mehrfach gesagt, dass ein Ausweg aus dem Krieg am ehesten bei einem Treffen auf Ebene der Staatschefs zu finden sei. Drittens gehe es um langfristige Sicherheit, die zusammen mit den USA und Europa geschaffen werden müsse.