Trump hatte am Freitag Kremlchef Wladimir Putin getroffen und vor dem Gespräch mit Selenskyj Druck auf die Ukraine gemacht. So schrieb er, der ukrainische Präsident könne den Krieg beenden - und er hatte angedeutet, dass dafür die Aufgabe des Anspruchs auf die von Russland widerrechtlich besetzte Krim und ein Verzicht auf das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft notwendig sein könnten. Selenskyj betont stets, dass Russland den Krieg mit dem Überfall auf sein Land im Februar 2022 begann./so/DP/he