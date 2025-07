Wegen Chinas Exportbeschränkungen auf seltene Erden geriet zuletzt die Industrie ausserhalb der Volksrepublik deutlich unter Druck. Auch in Deutschland sorgen sich Unternehmen etwa in der Automobilbranche oder im Maschinenbau um den Nachschub der wichtigen Metalle, die etwa in Sensoren oder Elektromotoren verbaut werden.