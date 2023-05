Mailand, 11. Mai (Reuters) - In Mailand hat es einem Bericht des Fernsehsenders Sky TG24 eine Exposion gegeben. Mehrere Fahrzeuge stünden im Zentrum der norditalienischen Stadt in Flammen, berichtete der Sender am Donnerstag. Möglicherweise sei die Detonation von einem Lieferwagen ausgegangen. Es seien schwarze Rauchwolken zu sehen. (Bericht von Alvise Armellini, geschrieben von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)