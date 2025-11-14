«Das ist ein erster wichtiger Schritt, damit Urlaub für alle bezahlbar bleibt», sagt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Albin Loidl. Nach den Vereinbarungen des Koalitionsausschusses erwartet er auch Entlastungen bei den Gebühren für Flugsicherung und Luftsicherheit. Die Kosten seien nicht nur eine wirtschaftliche Belastung. «Das ist eine soziale Frage. Urlaub muss bezahlbar bleiben - gerade für Familien.»