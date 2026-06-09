Das 1998 als ETH-Spin-off gegründete Unternehmen will unter anderem mit Gasleckagesensoren für Klimaanlagen oder mit Sensoren für Beatmungsgeräte wachsen. «Bisher haben wir vor allem gemessen, welche Gasmenge Patientinnen und Patienten ein- und ausatmen», erklärt von Waldkirch. Künftig wolle Sensirion aber auch die Zusammensetzung der Gase messen, also wie viel CO2 und Sauerstoff die Person wieder ausstösst. «Damit gewinnt man wesentlich mehr Informationen über den Stoffwechsel in der Lunge und die Lungenfunktionalität.»