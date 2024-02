Der Ausbau der Kapazitäten in der Schweiz sei in der mittelfristigen Strategie geplant und stehe nicht kurzfristig vor der Tür, erklärte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. So habe Sensirion in Stäfa einige Grundstücke erworben und plane je nach Marktwachstum in den kommenden drei bis fünf Jahren die Einrichtung eines zweiten Reinraums.