Auch der mittel- und langfristige Ausblick sei aufgrund der starken Pipeline an Neugeschäften sowie der unterstützenden Megatrends wie Energieeffizienz oder Klimawandel "unverändert positiv", heisst es. Zudem werde Sensirion am Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten festhalten, um Produkteinführungen in neuen Applikationen 2024 und 2025 zu ermöglichen.