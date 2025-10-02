Künftig können Kunden Sensirion-Produkte direkt über Avnets globales Netzwerk beziehen. Das soll den Zugang zu präzisen und zuverlässigen Sensortechnologien vereinfachen, wie es in der Mitteilung hiess.
Sensirion ist ein Schweizer Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise messen. Das 1998 gegründete Unternehmen mit Sitz in Stäfa beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende und beliefert Kunden aus Industrie, Medizintechnik, der Automobilbranche und Unterhaltungselektronik.
to/hr
(AWP)