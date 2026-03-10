Was die Rentabilität betrifft erwartet Sensirion ein ähnliches Niveau wie 2025 und die EBITDA-Marge soll im mittleren bis hohen Zehnerbereich verbleiben. Diesen Bereich strebt die Gruppe auch in der mittleren Frist an. Im Detail will Sensirion am Investorentag vom 14. April auf die Prognosen und Wachstumsfelder eingehen. Potenzial wird bei den A3-Leckagesensoren gesehen, die in Europa und Asien kurz vor der Markteinführung stehen.