«Eine Rezession wird für Euroland damit zunehmend ein Thema», heisst es in der Mitteilung von Sentix. «Ursächlich hierfür bleibe die schwache Lage in Deutschland, flankiert nun von einem weiteren Problem: Der politischen Situation in Frankreich.» In Deutschland sorgte die Neuwahlankündigung nicht für Aufbruchstimmung. Die Beurteilung der aktuellen Lage fiel auf den tiefsten Stand seit Juni 2020.