Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar um 2,9 Punkte auf minus 12,9 Zähler, wie das Beratungsunternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Zukunftsaussichten fielen besser aus als im Vormonat.

05.02.2024 10:35