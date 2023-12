Düster bewertet Sentix die Situation in Deutschland. «Die deutsche Konjunktur bleibt das Schlusslicht unter den betrachteten Weltregionen.» Zwar sei der Gesamtindex zum dritten Mal in Folge gestiegen. Der Wert sei aber immer noch so niedrig, dass er nur in der Finanzkrise 2008 und während Corona 2020 unterboten worden sei. «Von Trendwende ist also in Deutschland noch nichts zu spüren.»