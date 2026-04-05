Bereits seit Wochen habe er Signale bekommen, dass Aktionen «unter falscher Flagge» in diese Richtung geplant seien, schrieb Magyar bei Facebook. Mehrfach habe man gehört, dass «zufällig» eine Woche vor der Wahl, etwa an Ostern, an dieser Pipeline etwas passieren werde. «Ausserdem rufe ich Viktor Orban dazu auf, (wenigstens während der Feiertage) mit der Panikmache und mit dem Stiften von Verwirrung aufzuhören, die russische Berater geplant haben», schrieb Magyar weiter. Sollte Orban den Vorfall für Wahlkampfpropaganda nutzen, käme dies einem Eingeständnis dafür gleich, dass dies eine Aktion «unter falscher Flagge» sei.