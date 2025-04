Medienaufsicht erfüllt ihre Aufgabe nicht

Faktisch hat aber das System in Serbien nie so funktioniert und wurde unter Vucic, der seit 2012 in verschiedenen Funktionen die Politik des Balkanlandes bestimmt, völlig seines Sinnes entleert, wie Kritiker anmerken. Der Lenkungsrat der Aufsichtsbehörde wurde in intransparenten Verfahren stets mit Parteisoldaten besetzt. RTS gilt heute als Propagandasender der politischen Führung. Private Sender im Besitz Vucic-naher Oligarchen diffamieren politische Gegner.