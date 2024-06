Albertoni wurde als Vertreter der italienischsprachigen Schweiz ins Aufsichtsgremium berufen, wie die SERV am Montag in einem Communiqué bekannt gab. Albertoni ist Direktor der Tessiner Industrie- und Handelskammer. Er wurde in Lugano geboren und wuchs in Bellinzona auf. An der Universität Bern erwarb er sein Lizenziat in Rechtswissenschaften mit Spezialisierung auf Wirtschaftsrecht.