Auch nach Einkommen ergeben sich Differenzen. Bei Personen, die über 16'000 Franken pro Monat verdienen, betrug die Zustimmung 22 Prozent. Am niedrigsten war sie mit 13 Prozent bei der Einkommensgruppe von 4001 bis 7000 Franken. Unterschiede gab es auch bei der Wohnsituation: 12 Prozent der Menschen auf dem Land stimmten Ja, dagegen fast ein Fünftel in der Agglomeration und 18 Prozent in der Stadt. Die Service-citoyen-Initiative wurde am Sonntag mit 84,2 Prozent Nein an der Urne verworfen.