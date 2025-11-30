Übersicht der bereits ausgezählten Standesstimmen: 0 Ja, 15 Nein
Kanton Ja Ja-Anteil Nein Nein-Anteil Stimmbeteiligung Aargau 29'309 15,52 Prozent 159'568 84,48 Prozent 42,32 Prozent Appenzell Innerrhoden 612 11,69 Prozent 4622 88,31 Prozent 43,09 Prozent Basel-Landschaft 13'473 17,50 Prozent 63'523 82,50 Prozent 40,96 Prozent Glarus 1392 13,81 Prozent 8686 86,19 Prozent 37,90 Prozent Graubünden 9880 16,44 Prozent 50'223 83,56 Prozent 42,85 Prozent Jura 2657 14,39 Prozent 15'804 85,61 Prozent 34,03 Prozent Neuenburg 6252 15,09 Prozent 35'175 84,91 Prozent 36,38 Prozent Nidwalden 2051 12,92 Prozent 13'829 87,08 Prozent 49,97 Prozent Obwalden 1868 13,06 Prozent 12'439 86,94 Prozent 52,43 Prozent St. Gallen 20'143 14,68 Prozent 117'104 85,32 Prozent 41,29 Prozent Schaffhausen 6340 18,42 Prozent 28'081 81,58 Prozent 66,88 Prozent Schwyz 7148 12,76 Prozent 48'861 87,24 Prozent 51,51 Prozent Tessin 11'805 13,50 Prozent 75'618 86,50 Prozent 39,37 Prozent Uri 1436 13,27 Prozent 9389 86,73 Prozent 40,18 Prozent Waadt 25'593 12,97 Prozent 171'662 87,03 Prozent 41,31 Prozent Wallis 11'534 12,56 Prozent 80'266 87,44 Prozent 39,72 Prozent Zug 6474 16,11 Prozent 33'703 83,89 Prozent 50,78 Prozent
(AWP)