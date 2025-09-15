Abbott prophezeit Ende von Starmers Karriere

Für Starmer ist es der dritte Abgang aus seinem Führungszirkel in einem Zeitraum von nur zehn Tagen. Zuerst trat Vizeregierungschefin Angela Rayner wegen einer Steueraffäre zurück. Dann musste er seinen Botschafter in Washington, Peter Mandelson wegen dessen Nähe zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entlassen. Wie eng deren Verhältnis war, sei ihm nicht klar gewesen, sagte Starmer am Montag. «Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiss, hätte ich ihn nie berufen», sagte der Premier.