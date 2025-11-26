Die Kommission fordere die Plattform nun mit einem Auskunftsersuchen auf, detaillierte Informationen und interne Dokumente darüber vorzulegen, wie sie Minderjährige vor unangemessenen Inhalten schützt und den Verkauf illegaler Produkte unterbindet, heisst es in einer Mitteilung. Shein teilte mit, die Anfrage erhalten zu haben und sie umgehend beantworten zu wollen. Man teile das Ziel, dass Verbraucher in der EU beruhigt online einkaufen könnten.