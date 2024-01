Der Immobilienfonds SF Commercial Properties Funds hat eine Liegenschaft in Dietikon im Kanton Zürich veräussert. Der Verkauf erfolgte rückwirkend per 1. Januar, die Eigentumsübertragung fand am (gestrigen) 3. Januar statt, wie der Fondsverwalter am Donnerstag mitteilte.

04.01.2024 08:39