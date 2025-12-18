Damit sei ein wesentlicher Schritt zur strategischen Weiterentwicklung und Diversifikation des Fondsportfolios umgesetzt worden, heisst es in dem Communiqué weiter. Die wirtschaftliche Übernahme des Portfolios erfolgt rückwirkend per 1. August 2025. Die neu erworbenen Liegenschaften generieren demnach einen jährlichen Soll-Mietertrag von rund 5,7 Millionen Franken. Sie trügen dazu bei, die Ertragskraft im laufenden und kommenden Geschäftsjahr zu steigern.