Damit sei ein wesentlicher Schritt zur strategischen Weiterentwicklung und Diversifikation des Fondsportfolios umgesetzt worden, heisst es in dem Communiqué weiter. Die wirtschaftliche Übernahme des Portfolios erfolgt rückwirkend per 1. August 2025. Die neu erworbenen Liegenschaften generieren demnach einen jährlichen Soll-Mietertrag von rund 5,7 Millionen Franken. Sie trügen dazu bei, die Ertragskraft im laufenden und kommenden Geschäftsjahr zu steigern.
Zusätzlich wurde bereits per 31. Oktober 2025 das Einzelobjekt in Weinfelden TG mit rund 6300 Quadratmetern Mietfläche und einem Soll-Mietertrag von 1,6 Millionen Franken vollständig integriert.
Zur Erinnerung: Im November waren dem Fondmanager dank der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung 124 Millionen Franken zugeflossen.
hr/to
(AWP)