Die Emission erfolgt auf Kommissionsbasis («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Die Bezugsrechte können vom 7. März bis zum 13. März 2024 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Fondsleitung wird die Anlegerinnen und Anleger spätestens am 21. März 2024 über die definitive Anzahl der neu auszugebenden Anteile informieren. Die Liberierung findet am 22. März 2024 statt.