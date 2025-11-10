Angestrebt werde ein Volumen von 124 Millionen Franken, teilte die Fondsgesellschaft am Montag mit. Die Ausgabe sei auf maximal 1,17 Millionen neue Anteile beschränkt. Die Kapitalerhöhung soll im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots vom 12. bis 20. November 2025 erfolgen. Dabei berechtigen sechs bestehende Anteile zum Bezug eines neuen Papiers zum Ausgabepreis von 106 Franken.