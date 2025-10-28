Das zusätzliche Kapital soll primär für den Ausbau des Portfolios verwendet werden, wie die Swiss Finance & Property Funds AG am Dienstag mitteilte. Geplant sei insbesondere der Erwerb eines vollvermieteten Portfolios mit insgesamt 17 Objekten in der ganzen Schweiz.
Darüber hinaus ist ein Einzelobjekt in Weinfelden bereits beurkundet und wird per 31. Oktober 2025 ins Portfolio integriert. Dieses Objekt weist eine Mietfläche von rund 6300 Quadratmetern und einen Sollmietertrag von 1,6 Millionen Franken auf.
Neben dem Portfolioausbau dient der Emissionserlös auch der Rückführung von verzinslichem Fremdkapital sowie der Entwicklung des bestehenden Liegenschaftsportfolios. Über weitere Details zur Kapitalerhöhung soll zu gegebener Zeit informiert werden.
Der Fonds investiert in Immobilien in der ganzen Schweiz mit Verkaufsflächen für den Detailhandel. Per Ende 2024 bestand das Portfolio aus 87 Renditeliegenschaften mit einem Portfoliowert von 1 Milliarde Franken.
cf/to
(AWP)