Sämtliche 405'000 neuen Anteile würden ausgegeben, was die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 6,48 Millionen erhöhe, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 22. März. Der Emissionserlös soll wie bereits Anfang März angekündigt für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, zur Potenzialerschliessung bei Bestandesliegenschaften und zur Rückführung von verzinslichem Fremdkapital verwendet werden.