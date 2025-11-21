Das entspreche dem angestrebten Maximalbetrag, teilte der Fondsmanager am Freitag mit. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie für die Rückführung von Fremdkapital verwendet werden.
ra/cg
(AWP)
Die Swiss Finance & Property Funds AG hat die geplante Kapitalerhöhung für den SF Retail Properties Fund erfolgreich abgeschlossen. Durch die Emission fliessen dem Immobilienfonds frische Mittel von brutto 124 Millionen Franken zu.
