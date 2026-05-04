Das öffentliche Bezugsangebot soll am 6. Mai 2026 starten und bis zum 20. Mai dauern, wie Swiss Finance & Property Funds am Montag mitteilte. Zehn bisherige Anteile berechtigen dabei zum Bezug von einem neuen Anteil zu einem Ausgabepreis von 123,00 Franken netto.
Der Bezugsrechtehandel dauert vom 6. bis zum 18. Mai, die Liberierung ist für den 27. Mai vorgesehen. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 961'885 beschränkt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert.
Das zusätzliche Kapital solle für den Zukauf von Bestandesliegenschaften, den Ausbau des Portfolios durch Neubau- und Sanierungsprojekte und zur Rückführung von verzinslichem Fremdkapital verwendet werden.
cf/cg
(AWP)