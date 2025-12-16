Konkret stellt der Fonds per Ende 2025 einen Leerstand von «wesentlich unter drei Prozent» in Aussicht. Bereits per Jahresmitte habe der Leerstand um rund einen Prozentpunkt auf 3,7 Prozent gesenkt werden können, teilt SFP am Dienstag weiter mit.
Zudem sei die Erstvermietung der neuen Liegenschaft in Arnegg sehr erfreulich verlaufen. Der Grossteil der Wohnungen habe bis zum Jahresende vermietet werden können. Per Februar 2026 seien sämtliche 69 Wohnungen vermietet.
Im Bereich der Gewerbeflächen in Arnegg liefen aktuell vielversprechende Gespräche, die im neuen Jahr ebenfalls zu einer positiven Vermietungsentwicklung beitragen könnten, heisst es weiter. Im zweiten Halbjahr seien ausserdem zwei Zukäufe von Wohnliegenschaften getätigt worden, was zur Erschliessung zusätzlicher Ertragsquellen geführt habe.
Gestützt auf die stabile operative Entwicklung, die weitere Optimierung der Bewirtschaftung sowie den Portfoliozuwachs startet der Fonds laut eigenen Angaben mit «Rückenwind ins Jahr 2026».
