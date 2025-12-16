Wie im Ausblick auf das Jahr 2025 im März 2025 kommuniziert, hätten sich die Liegenschaftserträge aus Wohn- und kommerziell genutzten Flächen als äusserst robust erwiesen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch der Leerstand habe weiterhin auf tiefem Niveau gehalten werden können, was auf die hohe Qualität des Portfolios zurückzuführen sei.