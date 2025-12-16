Wie im Ausblick auf das Jahr 2025 im März 2025 kommuniziert, hätten sich die Liegenschaftserträge aus Wohn- und kommerziell genutzten Flächen als äusserst robust erwiesen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch der Leerstand habe weiterhin auf tiefem Niveau gehalten werden können, was auf die hohe Qualität des Portfolios zurückzuführen sei.
Zu- und Verkäufe
Zudem habe das Unternehmen die strategiekonforme Portfoliorotation mit Fokus auf Zürich und Basel weiter vorangetrieben. Dabei wurden Zukäufe an zentralen Lagen mit Verkäufen von Liegenschaften ausserhalb dieser urbanen Lagen kompensiert.
So habe SF Urban Properties im Jahresverlauf eine gemischt genutzte Liegenschaft an sehr zentraler Lage in Basel sowie zwei attraktive Wohnliegenschaften im Zürcher Seefeld mit einem Investitionsvolumen im Umfang von 43,6 Millionen Franken und Bruttoanfangsrenditen zwischen 2,7 bis 4,6 Prozent erworben. Im gleichen Zeitraum wurden drei Liegenschaften ausserhalb von Zürich und Basel zu einem Totalbetrag von 49,9 Millionen Franken verkauft.
Auch die Projekte für Promotionsentwicklungen setzte das Unternehmen planmässig um. Die Promotionsprojekte in Herrliberg sowie in Rüschlikon hätten vollständig verkauft werden können. Zudem habe die Gesellschaft über den Jahresverlauf insgesamt drei neue Parzellen für Promotionsentwicklungen in Zumikon, Zürich-Enge sowie Zürich-Seefeld akquiriert.
