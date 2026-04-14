Der auf die Schweiz fokussierte SFP AST Swiss Real Estate erzielte im Berichtsjahr 2025 laut einer Mitteilung vom Dienstag eine Anlagerendite von 5,22 Prozent nach 4,21 Prozent im Vorjahr. Die Ausschüttung bleibe mit 28,00 Franken je Anteilsschein auf Vorjahresniveau stabil. Dies entspreche einer Ausschüttungsrendite von 2,3 Prozent, womit sich die Ausschüttungsquote auf 81,9 Prozent von zuvor 85,9 Prozent reduziert habe.
Bei der Anlagegruppe SFP AST Global Core Property sei das Jahr 2025 von einer Normalisierung der internationalen Immobilienmärkte geprägt gewesen. Hohe Währungsabsicherungskosten sowie vereinzelte negative Bewertungseffekte hätten indes belastet. Gleichzeitig konnte aber der operative Ertrag der zugrundeliegenden Zielfonds im Jahresvergleich um über 12 Prozent gesteigert werden.
Mit Blick auf das laufende Jahr werde beim SFP AST Swiss Real Estate das Wachstum weitergehen. Bereits gesicherte Entwicklungsliegenschaften im Umfang von 253,4 Millionen sollen schrittweise ins Portfolio integriert werden. Parallel dazu gebe es mehrere Bauprojekte im Bestandsportfolio mit einem Volumen von rund 50 Millionen.
Beim SFP AST Global Core Property bezeichnet die Anlagestiftung die Perspektiven für die internationalen Immobilienmärkte als «konstruktiv». Das Portfolio sei gut positioniert, um vom neuen Immobilienzyklus zu profitieren. Ein unterstützendes Zinsumfeld, steigende Mietwachstumsdynamik sowie strukturelle Nachfragefaktoren würden für eine positive Entwicklung sprechen.
sta/hr
(AWP)