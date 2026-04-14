Der auf die Schweiz fokussierte SFP AST Swiss Real Estate erzielte im Berichtsjahr 2025 laut einer Mitteilung vom Dienstag eine Anlagerendite von 5,22 Prozent nach 4,21 Prozent im Vorjahr. Die Ausschüttung bleibe mit 28,00 Franken je Anteilsschein auf Vorjahresniveau stabil. Dies entspreche einer Ausschüttungsrendite von 2,3 Prozent, womit sich die Ausschüttungsquote auf 81,9 Prozent von zuvor 85,9 Prozent reduziert habe.