Nach einer Preiskorrektur eröffneten sich nun an den internationalen Immobilienmärkten günstige Einstiegsmöglichkeiten, es zeige sich bereits eine zunehmende Transaktionsaktivität. SFP AST Global Core Property Hedged CHF richtet sich ebenfalls an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und investiert ausschliesslich in nicht kotierte, offene Core-Immobilienfonds.