Mit den Neugeldern soll laut den Angaben ein Grossteil der angebundenen Pipeline erschlossen werden, welche aus vier Liegenschaften bestehe. Konkret gehe es um eine Gewerbeliegenschaft in Basel (bereits im Portfolio) und eine Wohnliegenschaft in Dielsdorf (Integration spätestens per Januar 2024). Zudem soll eine Übernahme der einer bereits beurkundeten Wohnliegenschaft in Troinex mit der Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2024 folgen. Und auch in St. Gallen gebe es ein Projekt, welches sich in exklusiver Prüfung befinde und für welches der Baustart im Frühjahr 2024 geplant sei.