Damit handle es sich um eine der grössten Immobilientransaktionen im Schweizer Pensionskassenmarkt der vergangenen Jahre, hiess es. Das Portfolio mit Wohn- und ausgewählten Gewerbeobjekten in 16 Kantonen soll Anfang 2026 in die neue Anlagegruppe eingebracht werden.
Die SFP-Gruppe, zu der die 2017 gegründete Stiftung gehört, verwaltet insgesamt über zwölf Milliarden Franken und zählt zu den führenden unabhängigen Immobilien-Asset-Managern der Schweiz. Copré ist eine der grössten Schweizer Sammelstiftungen.
to/ra
(AWP)