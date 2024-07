Weil aber neun von zehn Anleger die Option gewählt hätten, ihre Ausschüttung wieder anzulegen, seien dem Eigenkapital weitere 13,0 Millionen Franken zugeflossen, so die Mitteilung. Somit habe man nun insgesamt 51,5 Millionen Franken aufgenommen und neu seien 119 Anleger in SFP AST investiert. Die Anteilscheine aus der Kapitalerhöhung würden am 17. Juli liberiert.